Coronavirus | Conte | «Riaperture dal 4 maggio | il piano entro questa settimana»

petergomezblog : #Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola le r… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “L’Ue ha bisogno dei titoli comuni. Germania contraria? Il suo bilancio commerciale viola le re… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Entro la settimana un piano per le aperture dal 4 maggio. Molti cittadini stanchi, ma riaprire subito è irr… - VittorioDeSant7 : COM'È POSSIBILE AVERE AL GOVERNO BUGIARDI, LADRI, È TERRORISTI, SENZA CHE IL POPOLO INSORGE? Conte, Zingaretti, gl… - ultimenotizie : #Conte: 'Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Conte poi spiega le ragioni per cui ci vuole tempo per diffondere un piano serio ... ospedaliere cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati e dei ...In un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio Conte annuncia agli italiani che entro domenica prossima esporrà il piano per la fase due dell'emergenza coronavirus: "Prima della fine di ...