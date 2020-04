Coronavirus | Conte | ‘Recovery fund con risorse disponibili da subito’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Il recoveryè una parte essenziale” della trattiva in Ue. l’Italia intende realizzarlo il prima possibile e questo sarà il tema della riunione di giovedì. L”talia sostiene una risposta coordinata, ambiziosa in relazione allo shock da Covid”. Lo dice il premier Giuseppein al Senato. “Questi nuovo strumento finanziamento dovrà essere conforme ai trattati perché non abbiamo tempo per modificarli. Va gestito a livello europeo senza carattere bilaterale, deve essere ben più consistente degli strumenti attuali, mirato a far fronte a tutte le conseguenze economiche e sociali, dovrà essere immediatamente disponibile e se dovrà ricadere nel quadro finanziario pluriennale dovrà essere messo a disposizione subito, attraverso garanzie che ne ...