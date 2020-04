Coronavirus | Conte al Senato | “App per mappare contatti essenziale ma sarà su base

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Tra i punti prioritari per il governo c’è anche quello della “mappatura deisospetti”. A dirlo, durante l’informativa a Palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe. “L’immediatezza deistretti dei casi positivi e il loro conseguente isolamento sono cruciali per evitare che i singoli contagiati possano determinare nuovi focolai – ha specificato il premier in Aula – Per questo un’adeguata applicazione direttamente disponibile su smartphone è uno strumentoper accelerare questo processo”. L’applicazione, però, “lo dico chiaramente, sarà offerta suvolontaria e faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazione dei movimenti o altri pregiudizi”, ha detto ancora Giuseppe, sottolineando che le Camere ...