Coronavirus | contagi in crescita a Milano +246 e provincia +408 2

repubblica : Coronavirus, a Napoli zero nuovi contagi e zero decessi in 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus #Napoli, per la prima volta zero contagi e zero morti - SkyTG24 : Coronavirus, Germania: oltre 140mila contagi. Cancellato l’Oktoberfest - giulianog68 : RT @DPCgov: #Coronavirus: mai così alto l'aumento di dimessi e guariti, calo dei ricoveri ??Totale positivi: 107.709 ??Dimessi e guariti:… - seneca4949 : RT @VideoNewsTV: #coronavirus LA LISTA CON LA DATA PREVISTA DEI CONTAGI ZERO NELLE VARIE REGIONI. DA DOMANI 21 PER UMBRIA E BASILICATA, AL… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus, oltre 170 mila vittime nel mondo. Gb, mai cosi tanti decessi dal 2000. La Turchia supera la Cina per contagi la Repubblica Coronavirus. 200 controlli della Polizia municipale a Benevento

Sono disponibili, inoltre, i dati relativi alla seconda decade di aprile 2020, che parlano di 2.955 controlli sulle persone con 74 sanzioni comminate, e di 74 controlli sulle attività commerciali con ...

Coronavirus Lombardia, aumentano positivi e morti. A Milano il contagio non si ferma

Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. In calo il numero di ricoveri in terapia intensiva. Milano. Non molla il contagio da Coronavirus nella provincia di Milano dove i positivi sono 16.520 ...

Sono disponibili, inoltre, i dati relativi alla seconda decade di aprile 2020, che parlano di 2.955 controlli sulle persone con 74 sanzioni comminate, e di 74 controlli sulle attività commerciali con ...Sono i dati resi noti dalla Regione Lombardia. In calo il numero di ricoveri in terapia intensiva. Milano. Non molla il contagio da Coronavirus nella provincia di Milano dove i positivi sono 16.520 ...