Coronavirus: consulenti lavoro, approfondimento su decreto liquidità (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Labitalia) - Per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica, il decreto Liquidità estende a tutte le imprese, indipendentemente dall'attività economica, e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020”. A dirlo la Fondazione studi consulenti del lavoro con l'approfondimento del 21 aprile ‘decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti'. Nell'approfondimento si analizza in particolare quanto previsto dall'articolo 18 del decreto, e integrato dalla circolare numero 9/E dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo i soggetti interessati dal provvedimento, l'ambito applicativo, le condizioni necessarie per il godimento della misura. E', inoltre, fornito uno schema sintetico dei criteri ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Consulenti lavoro a Puglisi - noi non facciamo terrorismo

Coronavirus : Consulenti lavoro - aumentano famiglie in ristrettezze economiche

Coronavirus : da consulenti lavoro testo su anticipo cigs (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Labitalia) - Per permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica, ilLiquidità estende a tutte le imprese, indipendentemente dall'attività economica, e ai professionisti la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile e maggio 2020”. A dirlo la Fondazione studidelcon l'del 21 aprile ‘liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti'. Nell'si analizza in particolare quanto previsto dall'articolo 18 del, e integrato dalla circolare numero 9/E dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo i soggetti interessati dal provvedimento, l'ambito applicativo, le condizioni necessarie per il godimento della misura. E', inoltre, fornito uno schema sintetico dei criteri ...

repubblica : Coronavirus, la Cig non arriva. Sindacati e consulenti del lavoro: 'Procedure farraginose, e le banche non danno l'… - Uilcanetwork : Coronavirus, la Cig non arriva. Sindacati e consulenti del lavoro: 'Procedure farraginose, e le ban… - MGualtierotti : RT @GuglielminoS: Coronavirus, la Cig non arriva. Sindacati e consulenti del lavoro: - Alien1it : #CoronaVirus, la Cig non arriva. Sindacati e consulenti del lavoro: 'Procedure farraginose, e le banche non danno l… - PeppeTuscano : RT @repubblica: Coronavirus, la Cig non arriva. Sindacati e consulenti del lavoro: 'Procedure farraginose, e le banche non danno l'anticipo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus consulenti Coronavirus: Consulenti lavoro a Puglisi, noi non facciamo terrorismo Today Coronavirus: consulenti lavoro, approfondimento su decreto liquidità

A dirlo la Fondazione studi consulenti del lavoro con l'approfondimento del 21 aprile ‘Decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti'. Nell'approfondimento si analizza ...

Coronavirus, la Cig non arriva. Sindacati e consulenti del lavoro: "Procedure farraginose, e le banche non danno l'anticipo"

A differenza che per il bonus da 600 euro, già in gran parte liquidato, i tempi per la cassa integrazione ordinaria rischiano di slittare almeno di una settimana rispetto alle assicurazioni di Pasqual ...

A dirlo la Fondazione studi consulenti del lavoro con l'approfondimento del 21 aprile ‘Decreto liquidità: beneficiari e condizioni per la sospensione dei versamenti'. Nell'approfondimento si analizza ...A differenza che per il bonus da 600 euro, già in gran parte liquidato, i tempi per la cassa integrazione ordinaria rischiano di slittare almeno di una settimana rispetto alle assicurazioni di Pasqual ...