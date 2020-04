Coronavirus: Confindustria Bergamo, ‘possibile tutela salute e attività manifatturiera’ (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Questo protocollo dimostra come sia possibile dare priorità alla tutela della salute e allo stesso tempo renderla compatibile con l’esercizio dell’attività manifatturiera”. E’ la dichiarazione di Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, a proposito del protocollo firmato dalle associazioni di imprenditori, l’Ats e i sindacati, a Bergamo. “Con questo documento si conferma la stretta collaborazione con i sindacati e con Ats che ha caratterizzato la nostra azione fin dai primissimi giorni di questa crisi, a supporto del sistema delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini e di tutta la comunità bergamasca così duramente colpita”, ha aggiunto. L'articolo Coronavirus: Confindustria Bergamo, ‘possibile tutela salute e attività manifatturiera’ ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus riapertura - Confindustria : «Siamo in ritardo - la salute passa anche dal lavoro»

E’ la dichiarazione di Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo, a proposito del protocollo firmato dalle associazioni di imprenditori, l’Ats e i sindacati, a Bergamo. “Con questo ...

