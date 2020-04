Coronavirus | Comune di Napoli | Prima municipalità | distribuite 651 spese Aiutare chi non

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 aprile 2020) Lamunicipalità deldirende noto il bilancio di queste prime 4 settimane di Spesa Solidale. Nel comunicato che di seguito pubblichiamo troverete anche le indicazioni utili per poter contribuire all’iniziativa. Sono 651 legiàgrazie alla tua generosità di cui: 436 attraverso buoni di 50 euro dati alle famiglie direttamente presso gli esercizi commerciali convenzionati; 215consegnate a casa In questa settimana abbiamo ricevuto ancora 250 chiamate di famiglie bisognose Le famiglie che ci hanno contattato sono state oggetto di interlocuzione con servizi sociali, Caritas e parrocchie per l’accertamento del loro reale bisogno. Il nostro aiuto continuerà ancora nelle prossime settimane. Il 100% di ciò che ci è stato donato è servito e servirà ancora per acquistare alimenti e ...