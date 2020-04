Coronavirus: comitato parenti Trivulzio, ‘grati a sindaco per telefonata vicinanza’ (Di martedì 21 aprile 2020) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – “Siamo contenti che il sindaco Beppe Sala ci abbia telefonato per esprime la sua vicinanza ai parenti delle vittime del Pio Albergo Trivulzio. Siamo grati al sindaco per aver ascoltato e compreso il nostro grido d’allarme per quanto sta accadendo e siamo convinti che il suo ruolo istituzionale sia fondamentale per ottenere verità e giustizia su questa triste vicenda”. Lo dichiara Alessandro Azzoni, portavoce del comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio. “Inoltre, riteniamo molto positivo che oggi in Consiglio regionale un gruppo di consiglieri abbia avanzato un’interrogazione urgente al presidente Fontana per chiedere trasparenza su quando accade alla Baggina per sapere i numeri su: presenze ospiti, tamponi effettuati, pazienti positivi al Covid19, decessi, personale sanitario in ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : comitato parenti Trivulzio - 'grati a sindaco per telefonata vicinanza'

Coronavirus - Capri : un comitato per la fase 2. Il sindaco chiama a raccolta imprenditori ed associazioni

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comitato Coronavirus, comitato scientifico: frena la diffusione, ma non mollare TGCOM Torino celebra la Festa della Liberazione con 8 ore di maratona web

In tempi di Coronavirus, Torino festeggia il 25 aprile con una maratona web di otto ore con ... L'iniziativa è del Comune, che l'ha realizzata insieme con il Polo del '900, il Museo Diffuso della ...

Coronavirus, la ministra Bonetti: «Mascherine e guanti per i bambini». Ecco quali cercare

Sono bastate poche parole e subito in famiglia non si è parlato d’altro: anche i bambini dovranno indossare guanti e mascherine. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità ...

