Coronavirus | Coldiretti | “Mezzo milione di giornate di lavoro sono andate perse in

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) “Mezzodidiin agricoltura a marzo con la chiusura delle frontiere ai lavoratori stranieri per far fronte all’emergenza“: è l’allarme lanciato dallanel sottolineare che per non far marcire i raccolti nelle campagne e garantire le forniture alimentari alla popolazione è necessario “che vengano varati al piu’ presto strumenti piu’ flessibili come i voucher per pensionati, studenti e cassaintegrati. In piena pandemia si è verificato – sottolinea la– un calo del 10% delledinel mese di marzo nonostante il fatto che il secondo inverno piu’ caldo dal 1800 abbia anticipato la maturazione delle primizie con l’avvio delle raccolte, dagli asparagi alle fragole. Un segnale drammatico – continua la ...