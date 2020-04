Coronavirus: Ciriani, ‘governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà’ (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La Germania farà come ha fatto negli ultimi 100 anni nei momenti cruciali quando si è sempre seduta dalla parte sbagliata della storia? L’Europa non si rende conto di fronte a quanto sta accadendo della gravità dei fatti, ancora dominata da speculatori, da lobbisti, da personaggi politici che sono soltanto portavoce di lobby economiche e di paradisi fiscali e da avvoltoi, come la presidente della Banca centrale europea che non ha esitato a colpirci alle spalle quando l’epidemia sembrava colpire e avvampare soltanto in Italia”. Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani, intervenendo dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.“Se questa è l’Europa -ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia- noi possiamo francamente farne a ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Ciriani - ‘governo debole di fronte a Ue - Italia comunque ce la farà’ (2)

Coronavirus : Ciriani - ‘da Inps sfregio a lavoratori - accertare responsabilità’ (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La Germania farà come ha fatto negli ultimi 100 anni nei momenti cruciali quando si è sempre seduta dalla parte sbagliata della storia? L’Europa non si rende conto dia quanto sta accadendo della gravità dei fatti, ancora dominata da speculatori, da lobbisti, da personaggi politici che sono soltanto portavoce di lobby economiche e di paradisi fiscali e da avvoltoi, come la presidente della Banca centrale europea che non ha esitato a colpirci alle spalle quando l’epidemia sembrava colpire e avvampare soltanto in”. Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca, intervenendo dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.“Se questa è l’Europa -ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’- noi possiamo francamente farne a ...

TV7Benevento : Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà'... - bnotizie : Coronavirus. Ciriani (FdI): garantire a ristoranti ordini per asporto | Agenzia Stampa Italia - AgenziaASI : Coronavirus. Ciriani (FdI): garantire a ristoranti ordini per asporto - vocedelpatriota : Coronavirus. Ciriani (FdI): garantire a ristoranti ordini per asporto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ciriani Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà' Metro Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà'

Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani, intervenendo dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Se questa è l'Europa -ha aggiunto l'esponente di Fratelli d ...

Giorgia Meloni e l'incontro con le associazioni di categoria: «Vogliamo portare loro istanze in Parlamento»

L’obiettivo di Fratelli d’Italia è istituire una piattaforma permanente di confronto e condivisione con chi rappresenta il 100% del Pil italiano e della produzione: è questa la vera “task force” di ...

Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani, intervenendo dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Se questa è l'Europa -ha aggiunto l'esponente di Fratelli d ...L’obiettivo di Fratelli d’Italia è istituire una piattaforma permanente di confronto e condivisione con chi rappresenta il 100% del Pil italiano e della produzione: è questa la vera “task force” di ...