Coronavirus: Ciriani, ‘governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà’ (2) (Di martedì 21 aprile 2020) (Adnkronos) – “In questa trattativa che condurrà per conto del nostro Paese, della nostra Italia” il premier “è molto debole, per la sua scelta di farsi forte soltanto della sua debole maggioranza e non del concorso dell’intero Parlamento. La farà insieme a personaggio politici che nel passato hanno già dimostrato totale subalternità alle vecchie logiche europee. Se questo ci preoccupa -ha concluso Speranza- ci consola la speranza, direi la certezza, del fatto che l’Italia è un grande Paese che ha superato prove difficilissime e saprà rialzarsi anche questa volta”. L'articolo Coronavirus: Ciriani, ‘governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà’ (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Ciriani - ‘governo debole di fronte a Ue - Italia comunque ce la farà’

Coronavirus : Ciriani - ‘da Inps sfregio a lavoratori - accertare responsabilità’ (Di martedì 21 aprile 2020) (Adnkronos) – “In questa trattativa che condurrà per conto del nostro Paese, della nostra” il premier “è molto, per la sua scelta di farsi forte soltanto della suamaggioranza e non del concorso dell’intero Parlamento. La farà insieme a personaggio politici che nel passato hanno già dimostrato totale subalternità alle vecchie logiche europee. Se questo ci preoccupa -ha concluso Speranza- ci consola la speranza, direi la certezza, del fatto che l’è un grande Paese che ha superato prove difficilissime e saprà rialzarsi anche questa volta”. L'articolo, ‘governodia Ue,ce la farà’ (2) CalcioWeb.

TV7Benevento : Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà'... - bnotizie : Coronavirus. Ciriani (FdI): garantire a ristoranti ordini per asporto | Agenzia Stampa Italia - AgenziaASI : Coronavirus. Ciriani (FdI): garantire a ristoranti ordini per asporto - vocedelpatriota : Coronavirus. Ciriani (FdI): garantire a ristoranti ordini per asporto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ciriani Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà' Metro Coronavirus: Ciriani, 'governo debole di fronte a Ue, Italia comunque ce la farà'

Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani, intervenendo dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Se questa è l'Europa -ha aggiunto l'esponente di Fratelli d ...

Giorgia Meloni e l'incontro con le associazioni di categoria: «Vogliamo portare loro istanze in Parlamento»

L’obiettivo di Fratelli d’Italia è istituire una piattaforma permanente di confronto e condivisione con chi rappresenta il 100% del Pil italiano e della produzione: è questa la vera “task force” di ...

Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca Ciriani, intervenendo dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Se questa è l'Europa -ha aggiunto l'esponente di Fratelli d ...L’obiettivo di Fratelli d’Italia è istituire una piattaforma permanente di confronto e condivisione con chi rappresenta il 100% del Pil italiano e della produzione: è questa la vera “task force” di ...