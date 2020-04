Coronavirus | Campania | da  domani via alla distribuzione di circa 4 milioni di

Leggi su ildenaro

La Regioneha comunicato il calendario per la consegna didi mascherine acquistate dall'Ente di via Santa Lucia e destinate ai cittadini campani. Si parte con la consegna ai Comuni capoluogo, che avverrà direttamente a domicilio dei cittadini tramite Poste Italiane: il 22 aprile: Avellino, Benevento, Caserta; il 23 e 24 aprile: Napoli e Salerno; dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10 mila abitanti potranno ritirare le mascherine presso il Centro servizi Asi Napoli (Caivano) secondo il calendario che comunicherà l'Anci; dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10 mila abitanti, sempre tramite Poste Italiane.