Coronavirus, Campania: 28 mln per l’ammodernamento della radioterapia oncologica (Di martedì 21 aprile 2020) “La giunta regionale ha approvato il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione con il quale fu ripartito l’importo di 100 milioni di euro tra le Regioni del Mezzogiorno, destinando alla Regione Campania l’importo di 27,8 milioni”. Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha aggiunto: “Saranno acquistate 9 apparecchiature: tre acceleratori lineari in nuovi punti di erogazione (Asl Avellino – Ariano Irpino; azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con due acceleratori lineari; cinque acceleratori in punti di erogazione già attivi (Aou Federico II di Napoli, Ao Moscati di Avellino, Aou Ruggi di Salerno, IRCCS Pascale di Napoli); un acceleratore per il potenziamento dell’offerta dell’azienda ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Campania : riaperture e monitoraggio dei contagi. Verso il sì a passeggiate - spiagge e delivery

(Di martedì 21 aprile 2020) "La giunta regionale ha approvato il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi didi ultima generazione con il quale fu ripartito l'importo di 100 milioni di euro tra le Regioni del Mezzogiorno, destinando alla Regionel'importo di 27,8 milioni". Lo ha scritto sui social il governatoreVincenzo De Luca che ha aggiunto: "Saranno acquistate 9 apparecchiature: tre acceleratori lineari in nuovi punti di erogazione (Asl Avellino – Ariano Irpino; azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, con due acceleratori lineari; cinque acceleratori in punti di erogazione già attivi (Aou Federico II di Napoli, Ao Moscati di Avellino, Aou Ruggi di Salerno, IRCCS Pascale di Napoli); un acceleratore per il potenziamento dell'offerta dell'azienda ...

