Coronavirus | cambia il calendario delle riaperture della Fase 2 | le novità

(Di martedì 21 aprile 2020)in Italia, le novità nelper la2 Se la giornata di ieri è stata forse quella dei facili entusiasmi, con le voci di unalotta alin Italia che sembrava poter cominciare il 27 aprile, oggi invece tutti i cittadini sono attesi da un bagno di realtà: ilpartirà dalla data del 4 maggio, come previsto inizialmente dal governo. Ma quel giorno apriranno solo alcune fabbriche. E’ stato lo stesso premier Conte, con un post su Facebook, a frenare sulla ripartenza del Paese, convinto dalle richieste di cautela del ministroSalute Roberto Speranza e del Comitato tecnico scientifico. Nulla da fare dunque per i governatori di Veneto ed Emilia-Romagna (anche la Lombardia, con successivo passo indietro), che hanno più volte ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Von der Leyen al Parlamento europeo: “L’Ue deve chiedere scusa all’Italia. Ma valgono solo se si cambi… - NicolaMorra63 : E se lo dice la #VonDerLeyen che la #UE debba chiedere scusa al nostro paese.... - petergomezblog : #Coronavirus, Von der Leyen al Parlamento europeo: “L’Ue presenta scuse sentite all’Italia. Ma valgono solo se si c… - bnotizie : Coronavirus, X Factor cambia: i precasting si faranno da casa - giannettimarco : RT @Agenzia_Italia: Ecco come cambieranno i lavori 'di prossimità' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cambia

Il Tempo

Investendo magari in soluzioni che, finita l’emergenza coronavirus, possono rivelarsi ancora utili ... Come in una sorta di showroom, con la differenza che la profondità dell’assortimento non cambia.Coronavirus Veneto. La diretta di oggi del governatore Luca Zaia. Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, sabato 18 aprile 2020, su Facebook. Molte novità oggi nella ...