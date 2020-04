Coronavirus, cala ancora il numero di malati: sono 528 in meno di ieri. I morti sono 534 – Il bollettino della Protezione civile (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 21 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile segna un calo deciso nei pazienti attualmente positivi. Se ieri questo dato si era abbassato di 20 unità, con i dati di oggi scende di 528 unità. Il totale delle persone che attualmente risultano positive al Coronavirus è passato infatti da 108.237 a 107.709. A salire invece è il numero delle vittime, se ieri era 454, oggi è 534. Il totale delle persone decedute in Italia a causa dal Covid-19 arriva così a 24.648. I casi totali di epidemia sono arrivati invece a 183.957, + 2.729 rispetto alal giornata di ieri, quando erano aumentati di 2.256 unità. L’ultimo dato rigurda quello dei tamponi che si avvicinano a quota 1,5 milioni. Ad oggi infatti i tamponi effettuati sono ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Calano gli ammalati - boom di guariti - 534 morti

