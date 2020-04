Coronavirus, Burioni: “A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico” (Di martedì 21 aprile 2020) “Tifo Lazio e tutti lo sanno, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere“: lo ha affermato il virologo Roberto Burioni, intervenuto su Instagram nell’appuntamento del lunedì sera con Pierluigi Pardo. “Con questo virus un mese è un’era geologica, prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica: tutti saremmo felicissimi di vedere le partite. L’epidemia sta andando meglio, stanno diminuendo i ricoveri in terapia intensiva, siamo in una fase calante. Gli italiani sono stati bravissimi, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche precauzione“.L'articolo Coronavirus, ... Leggi su meteoweb.eu Roberto Burioni Medicalfacts : ecco cosa i numeri non possono dirci sul Coronavirus

"Tifo Lazio e tutti lo sanno, all'inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere": lo ha affermato il virologo Roberto Burioni, intervenuto su Instagram nell'appuntamento del lunedì sera con Pierluigi Pardo. "Con questo virus un mese è un'era geologica, prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica: tutti saremmo felicissimi di vedere le partite. L'epidemia sta andando meglio, stanno diminuendo i ricoveri in terapia intensiva, siamo in una fase calante. Gli italiani sono stati bravissimi, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche precauzione".

