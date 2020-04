Coronavirus, buone notizie dall’Alto Adige: nelle ultime 24 ore solo 17 nuovi positivi [DETTAGLI] (Di martedì 21 aprile 2020) I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno esaminato 606 tamponi, 17 dei quali sono risultati positivi al Coronavirus Covid-19. Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, il numero delle persone positive al test del Coronavirus si attesta a 2.412. A livello provinciale l’Azienda sanitaria ha effettuato finora complessivamente 31.987 tamponi su 15.405 persone. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 212 pazienti affetti da Covid-19. Altre 74 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Oms : “L’allentamento delle misure non è la fine della pandemia - buone notizie per il vaccino”

«Buone notizie arrivano dall’Asl». Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, annuncia così i risultati negativi di 4 dei 5 tamponi di cui si attendeva l’esito. Riguardano i contatti stretti degli ultimi due ...

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte altre 1.433 persone a causa del coronavirus, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I decessi complessivamente da quando e’ esplosa l’ ...

