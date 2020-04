Coronavirus, App di monitoraggio h24: pazienti gestiti via bluetooth (Di martedì 21 aprile 2020) Un sistema di monitoraggio a distanza delle persone positive al Coronavirus o semplici pazienti anziani che si trovano a casa, per limitare il numero di ricoveri o di uscite, evitando il rischio di contagi nella fase 2. E’ il progetto presentato dalla societa’ Exprivia, che ha partecipato al bando ‘Innova per l’Italia’, indetti dai ministeri di Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica per la lotta al Coronavirus. Il sistema, per adesso ancora in fase di discussione da parte dei Ministeri che si stanno occupando del programma, e’ al momento gia’ attivo in un policlinico della Svizzera che lo adopera per cento malati Covid. La piattaforma si avvale del bluetooth per far comunicare h24 alcuni apparecchi di rilevazione dei parametri vitali – forniti ai pazienti a casa – con una centrale operativa a distanza. Pulsometro, saturimetro o ... Leggi su ildenaro Coronavirus - il ministero dell’Innovazione : “La app avrà codice sorgente open source. Non richiederà il numero né accesso a rubrica”

Coronavirus - la mappa del contagio nel mondo in tempo reale

Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione (Di martedì 21 aprile 2020) Un sistema dia distanza delle persone positive alo semplicianziani che si trovano a casa, per limitare il numero di ricoveri o di uscite, evitando il rischio di contagi nella fase 2. E’ il progetto presentato dalla societa’ Exprivia, che ha partecipato al bando ‘Innova per l’Italia’, indetti dai ministeri di Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica per la lotta al. Il sistema, per adesso ancora in fase di discussione da parte dei Ministeri che si stanno occupando del programma, e’ al momento gia’ attivo in un policlinico della Svizzera che lo adopera per cento malati Covid. La piattaforma si avvale delper far comunicare h24 alcuni apparecchi di rilevazione dei parametri vitali – forniti aia casa – con una centrale operativa a distanza. Pulsometro, saturimetro o ...

graziano_delrio : Contact tracing fondamentale per 'fase due'. Ma per diritti e libertà costituzionali non può bastare un'ordinanza c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - fabiochiusi : E come prevedibile, eccoci ai wearable: “serve un incentivo che spinga il maggior numero possibile di italiani a sc… - Fernando_Liuzzi : #Italia #GovernoConte bis #Coronavirus #COVID19 #Democrazia #app #appimmuni /1 Oggi su @LaStampa è assolutamente… - truuudetective : RT @FabbioSabatini: - Se un numero sufficientemente elevato di persone installa la app. Non devono farlo tutti: secondo gli epidemiologi ba… -