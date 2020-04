Coronavirus | ancora troppe vittime Ma netto calo dei contagiati

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 21 aprile 2020) Sale a 183.957 casi il totale dei malati colpiti dain Italia, un aumento di 2.729 unità rispetto a ieri (quando erano state 2.256), ma con molti più tamponi eseguiti, 52.126 contro i 41.483 di ieri. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18. I guariti oggi sono praticamente tanti quanti i nuovi casi, 2.723, record di sempre (ieri 1.822), che portano così il totale a 51.600. Il numero dei decessi torna a salire, 534 oggi contro i 454 di ieri, e salgono in tutto a 24.648. Il numero dei malati attuali per il secondo giorno di fila vira in negativo: ieri di 20, oggi addirittura di 528, soprattutto per effetto del boom dei guariti.In tutto sono 107.709. Si conferma il trend insui ricoveri: oggi -772 in regime ordinario (in tutto scendono a 24.134) e -102 in terapia intensiva (2.471 totali), mentre le persone in isolamento ...