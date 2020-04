Coronavirus | AnciSicilia | ‘su amministrative attuare nell’Isola scelte nazionali’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Palermo, 21 apr. (Adnkronos) –anche in Sicilia lenazionali in tema di. Il Consiglio regionale dell’Anci, riunitosi stamattina in videoconferenza, infatti, ha chiesto all’unanimità, che, in condizione di emergenza sanitaria e in conformità a quanto avviene a livello nazionale, anche nell’Isola si proceda, come nel resto d’Italia, con lo spostamento, al prossimo autunno, delle elezioniin programma per il 14 giugno. “Lo svolgimento del turno elettorale fra il 15 settembre e il 15 dicembre prossimi in conformità a quanto stabilito dal decreto legge 26 del 20 aprile consentirebbe – ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia – anche ai 61 amministratori dei Comuni interessati di affrontare l’emergenza sanitaria e di fronteggiare l’emergenza ...