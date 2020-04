Coronavirus, alla moglie del viceministro Sileri un appalto per vendere mascherine? L’accusa delle Iene (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Giada Nurry, moglie del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, lavorerebbe per una ditta che produce mascherine per l’epidemia da Coronavirus e che venderebbe, come agente rappresentante, al Policlinico Umberto I di Roma, grazie a una gara d’appalto vinta appena dieci giorni dopo la nomina del marito al ministero. Stasera, 21 aprile, entrambi saranno i protagonisti di nuova puntata de Le Iene – pubblicata in anteprima – alle 21.10 su Italia 1. A firmare il servizio, Filippo Roma e Marco Occhipinti. «Sarebbe grave ma mia moglie non fa la rappresentante, è una tecnica, è un’amministrativa, fa un lavoro da segretaria», dice il ministro. E poi aggiunge: «Sinceramente io che vi devo dire che ne so, chiedetelo alla ditta che fornisce il ... Leggi su open.online Allarme del WWF : tra le vittime del Coronavirus c’è anche la nostra piccola pesca

Coronavirus - l’informativa del presidente del Consiglio Conte alla Camera : segui la diretta

francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - GDF : Nella giornata di oggi, dopo aver lottato contro il #Coronavirus, ci ha lasciato il Lgt. C.S. Salvatore Balbi, Coma… - Tg3web : Nell’ospedale allestito alla fiera di Bergamo lavorano anche i medici di @emergency_ong, che dopo aver combattuto l… - 1vtnetwork : RT @RadioSavana: Le persone stanno dando in pegno oggetti personali, la situazione sta degenerando. #Conte ha parlato alla Camera: nessuna… - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: Informativa del premier @GiuseppeConteIT alla #Camera - SEGUI LA DIRETTA #coronavirus #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus alla Coronavirus alla Siciliani, il Comune: «Al momento non risultano contagiati coratini» CoratoLive Coronavirus. L’ASP di Messina: attività di screening nelle case di riposo, Rsa e Istituti di reclusione

Continua a pieno regime l’attività di screening, posta in essere dall’ASP di Messina su indicazione dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza, per identificare i soggetti Covid 19 positivi nelle case ...

Coronavirus: assemblea Pd Senato, bene chiarimento governo su app

Lo rendono noto fonti del gruppo dem in Senato. "Particolare attenzione ai temi della ripartenza che dovrà essere accompagnata da provvedimenti dettagliati, ed alla posizione italiana in Europa, che ...

