Coronavirus | aggiornamenti su Cellino | l’esito del secondo tampone

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Bresciaaveva confermato di aver contratto il, adesso arrivano nuoviquanto riporta il Corriere di Brescia, per il numero uno delle Rondinelle è arrivato ilnegativo al Covid 19, si tratta della seconda negatività a distanza di due giorni: può quindi considerarsi guarito.continua però a spingere per la sospensione definitiva della stagione, il rischio è troppo alto per riprendere il campionatoil pensiero del presidente del Brescia. Si sta però lavorando per l’eventuale ripresa dal 4 maggio, entro la fine settimana tornerà infatti dall’Uruguay anche il tecnico Diego Lopez. Il calcio italiano e la paura di ripartire: Gravina in isolamento senza sintomi, dal ministro Spadafora più mutazioni dei ceppi del ...