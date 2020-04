Coronavirus | Aeronautica Militare | da Leonardo nuova ambulanza per trasporto pazienti in

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) Da lunedì 20 aprile, l’Infermeria Principale di Pratica di Mare, centro di riferimento per l’per ildiin bio-contenimento, può avvalersi di unaattrezzata per ildialtamente infettivi. Si tratta di un mezzo altamente tecnologico e all’avanguardia, donato da, società leader nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, all’, sul quale sarà possibile imbarcare direttamente – senza la necessità di ulteriori trasbordi su barelle più piccole – iprecedentemente trasportati per via aerea con le speciali barelle ATI (Aircraft Transit Isolator), le stesse che la Forza Armata sta utilizzando anche in questi giorni per l’emergenza COVID. Tale capacità consentirà, quindi, di ridurre ...