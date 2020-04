Coronavirus, a Messina il Sindaco firma l’ordinanza “Liberi tutti” dal 25 Aprile: “Siamo stati la città più blindata d’Italia” [DETTAGLI] (Di martedì 21 aprile 2020) A Messina scatta l’ordinanza “Liberi Tutti”. Con l’Ordinanza n. 123/2020 pubblicata questa mattina e che entrerà in vigore il 25 Aprile, l’Amministrazione comunale nel recepire tutte le disposizioni del DPCM 10 Aprile 2020 e le ordinanze regionali, revoca le limitazioni precedentemente introdotte tramite ordinanze sindacali per rendere effettive ed efficaci le stesse limitazioni. “A Messina, nel corso di questo lungo periodo di quarantena, in aggiunta alle restrizioni previste dai DPCM e dalle ordinanze del presidente Musumeci, ho applicato ulteriori restrizioni che di fatto hanno ottenuto il risultato sperato. Da questo punto di vista infatti si può tranquillamente affermare che Messina è stata la città con più restrizioni d’Italia. Le stesse, dal 25 Aprile, grazie al buon senso e la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - sindaco di Messina : “Decisioni chiare e immediate o l’insicurezza sfocerà in dissenso popolare”

Parte dal Veneto per andare nella sua seconda casa in riva allo Stretto di Messina : alla faccia delle norme anti-Coronavirus

Coronavirus - situazione insostenibile nello Stretto di Messina : traghetti stracolmi di medici - infermieri e agenti delle forze dell’ordine [FOTO] (Di martedì 21 aprile 2020) Ascatta l’ordinanza “Liberi Tutti”. Con l’Ordinanza n. 123/2020 pubblicata questa mattina e che entrerà in vigore il 25, l’Amministrazione comunale nel recepire tutte le disposizioni del DPCM 102020 e le ordinanze regionali, revoca le limitazioni precedentemente introdotte tramite ordinanze sindacali per rendere effettive ed efficaci le stesse limitazioni. “A, nel corso di questo lungo periodo di quarantena, in aggiunta alle restrizioni previste dai DPCM e dalle ordinanze del presidente Musumeci, ho applicato ulteriori restrizioni che di fatto hanno ottenuto il risultato sperato. Da questo punto di vista infatti si può tranquillamente affermare cheè stata la città con più restrizioni d’Italia. Le stesse, dal 25, grazie al buon senso e la ...

stanzaselvaggia : È nato un nuovo mostro nello stretto di Messina. Altro che Scilla e Cariddi. Un mostro di sicuro meno affascinante,… - stanzaselvaggia : Il mio ritratto del sindaco di Messina Cateno De Luca, compresi i suoi (comprensibilmente rimossi) spogliarelli.… - palermo24h : Coronavirus a Messina: Carabinieri e Poste Italiane insieme per consegnare la pensione agli anziani… - in_sanitas : Coronavirus, a Messina tamponi in arrivo per i lavoratori degli Uffici Giudiziari - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus. Francesco, ristoratore tra Messina e Milano: 'Lo Stato ascolti gli imprenditori' V… -