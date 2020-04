Coronavirus | “40% italiani è ingrassato e 30% dorme peggio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Sebbene, come vedremo, in termini salutari questa forzata quarantena non ci ha giovato più di tanto, se non altro (senza che siano stati ‘stilati’ appositi consigli alimentari), ha dato modo ad un italiano su due, di consumare cibi più freschi come frutta verdura, uova, latticini, carne e pesce, privilegiando addirittura l’acqua ad altre bibite o bevande. Di contro, soltanto un italiano su quattro ha invece continuato a preferire le bibite gassate, i succhi, e le bevande zuccherate. Venendo invece ai risvolti ‘negativi’ seguiti all’isolamento casalingo, se soltanto un italiano su 4 ha rivelato di esser riuscito a dimagrire, il 40% – per lo più donne fra i 30 ed i 50 anni – ha invece dichiarato di esser. In tutto ciò, il 30% lamenta invece sonni disturbati ed insonnia., indagine ...