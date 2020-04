Coronavirus | 28enne incinta guarisce grazie al plasma di pazienti guariti

(Di martedì 21 aprile 2020) La notizia che arriva da Mantova potrebbe diventare fondamentale nel trattamento deicolpiti da. Dopo mesi di trattamenti più o meno efficaci e numerosi farmaci testati, viene reso noto che una pazientaè guaritaallaterapia: una trasfusione diimmune preso da altriCovid-19,dalla malattia. È il primo caso al mondo Termini come terapia intensiva, intubazione, casco Cpap, o ancora farmaci come l’Avigan e tocilizumab sono diventate parole diffuse e che compongono la narrazione che dagli ospedali arriva nelle case in cui siamo confinati. A queste, però, ora va aggiunta anche la parolaterapia,al risultato riportato dall’ASST di Mantova, di cui si era molto parlato nei giorni scorsi. Come si legge dal sito del nosocomio, infatti, questo tipo di terapia è ...

Milano_Events : La mamma 28enne incinta guarisce dal Coronavirus con la plasmaterapia . È il primo caso a livello mondiale -… - 5stelletv : Pamela, 28enne incinta, guarisce dal Coronavirus col plasma superimmune. È il primo caso al mondo - zazoomnews : Pamela 28enne incinta guarisce dal Coronavirus col plasma superimmune. È il primo caso al mondo - #Pamela #28enne… - anastasiamadam : RT @Valsusaoggi: CORONAVIRUS A GIAVENO, UN 28ENNE È IL CONTAGIATO PIÙ GIOVANE: “L’ETÀ MEDIA È 56 ANNI” - Valsusaoggi : CORONAVIRUS A GIAVENO, UN 28ENNE È IL CONTAGIATO PIÙ GIOVANE: “L’ETÀ MEDIA È 56 ANNI” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 28enne

Fanpage.it

Zaino in spalla e pochi soldi in tasca, per dieci mesi Nazario Nesta ha percorso a piedi oltre settemila chilometri prima di ritrovarsi bloccato in Lombardia a causa dell’emergenza coronavirus.Secondo l'Asst mantovana, che ha dato la notizia, non risultano al mondo altri casi di donne in gravidanza colpite da Covid-19 trattate e guarite con l'infusione dell'emocomponente. La 28enne, ...