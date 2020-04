Coronavirus, 108.237 positivi e 24.114 morti in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA (Di martedì 21 aprile 2020) Il Coronavirus continua a estendersi macchia d’olio in Italia e nel resto del mondo e il numero di persone contagiate e vittime cresce, purtroppo, con il trascorrere delle ore. L’intera redazione di iNews24.it si occuperà dell’aggiornamento LIVE dello stato del virus in Italia e nelle altre parti del mondo. PER AGGIORNARE LA PAGINA CLICCA QUI <<< Tutti gli aggiornamenti sul … L'articolo Coronavirus, 108.237 positivi e 24.114 morti in Italia: il nuovo bollettino – DIRETTA proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - oltre 108.000 i positivi in Italia. A Vo’ il 43 - 2 per cento dei malati erano asintomatici. Hotel di Cortina fa causa alla Cina – DIRETTA

Coronavirus : +454 vittime e 108.237 contagi. Il bollettino del 20 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 108 Coronavirus in provincia: ecco la mappa, Pedavena in testa con 108 casi Il Gazzettino Covid19, calo malati ma ci sono 454 vittime in più. Totale casi Italia: 181.228

Coronavirus: 454 morti, ma per la prima volta calano i malati

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il numero degli attualmente positivi è in calo rispetto al giorno prima: a oggi sono 108.237 gli attualmente positivi.