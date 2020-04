Coronavirus | 107 709 positivi e 24 648 morti in Italia | il nuovo bollettino – DIRETTA

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.709 • Deceduti: 24.648 (+534, +2,2%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.771 • Deceduti: 23.227 (+482, +2,1%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento nazionale ore 18 • Casi attuali: 105.418 (+1.127, +1,1%) • Deceduti: 21.645 (+578, +… - JaimeVerdR_99 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.709 • Deceduti: 24.648 (+534, +2,2%) • Dimessi/Guariti: 51… - Bubu_Inter : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.709 • Deceduti: 24.648 (+534, +2,2%) • Dimessi/Guariti: 51… -

È inferiore rispetto a quello di ieri il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia: i contagi oggi sono 107.709, ben 528 in meno di ieri secondo il bollettino odierno della Protezione ...... di oggi in tempo reale CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia anche se gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile evidenziano un miglioramento ...