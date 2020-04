Coronavirus | -102 ricoveri | +534 decessi e e 2 723 guariti Il bollettino del 21 aprile

Leggi su blogo

(Di martedì 21 aprile 2020) Ildella Protezione Civile di oggi sull’emergenzaannuncia che dall'inizio dell'epidemia di COVID-19 il numero dei pazientidall'infezione e dimessi dagli ospedali non è mai stato così alto.Questi i dati aggiornati al 212020:- il totale delle persone che hanno contratto il virus è 183.957, con un incremento rispetto a ieri di 2.729 nuovi casi; - il numero totale di attualmente positivi è di 107.709, con un calo di ben 528 casi rispetto a ieri; - tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 102 pazienti rispetto a ieri; - 24.134 persone sono ricoverate con sintomi, con una decrescita di 772 rispetto a ieri; - 81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi; - i deceduti oggi sono 534, per un totale ...