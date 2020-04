Conte | Nuovo decreto da 50 miliardi Parlamento avrà l' ultima parola

Leggi su blogo

(Di martedì 21 aprile 2020) Giornata di informative alle camere per il Premier Giuseppe. Poco dopo le 15 si è presentato al Senato per dare un "quadro compiuto delle più recenti iniziative che il Governo ha adottato sul piano interno e un aggiornamento sulle iniziative che, a livello europeo, sono in programma per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19".Il Presidente del Consiglio ha spiegato ai senatori:"Sotto il profilo della risposta sanitaria all’emergenza, il Governo ha elaborato, in queste ultime settimane in particolare, una strategia e su questa vi informiamo, che possiamo sintetizzare in cinque punti: 1 - mantenere e far rispettare, a tutti i livelli, le misure per il distanziamento sociale e promuovere l’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale, fino a quando non saranno disponibili una specifica terapia e un vaccino. 2 - rafforzare ...