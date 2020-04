Conte ha illustrato al Senato i cinque punti della “fase 2” (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato al Senato di quelli che saranno i punti fondamentali della cosiddetta Fase 2: Mantenere il distanziamento sociale fino al vaccino Rafforzare le reti sanitarie sul territorio Incrementare i Covid-Hospital per ridurre rischio contagi nelle strutture Uso corretto dei test, tamponi e sierologici Incremento della mappatura con le nuove tecnologie App volontaria “L’app sarà su base volontaria e non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subira limitazioni nei movimenti o pregiudizi. I capigruppo di maggioranza e minoranza saranno costantemente informati e io stesso mi riservo di riferire alle Camere. Chi non vorrà scaricare” la app Immuni “non subirà limitazioni di movimento o altri pregiudizi”. Covid ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 aprile 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeha parlato aldi quelli che saranno ifondamentalicosiddetta Fase 2: Mantenere il distanziamento sociale fino al vaccino Rafforzare le reti sanitarie sul territorio Incrementare i Covid-Hospital per ridurre rischio contagi nelle strutture Uso corretto dei test, tamponi e sierologici Incrementomappatura con le nuove tecnologie App volontaria “L’app sarà su base volontaria e non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subira limitazioni nei movimenti o pregiudizi. I capigruppo di maggioranza e minoranza saranno costantemente informati e io stesso mi riservo di riferire alle Camere. Chi non vorrà scaricare” la app Immuni “non subirà limitazioni di movimento o altri pregiudizi”. Covid ...

