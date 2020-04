Conte annuncia l’ennesima ‘cariolata’ di mld | sfida l’Ue | e avverte | distanza e

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) Dunque il premier ha pronunciato l’attesa informativa al Senato (e poco dopo alla Camera), su quello che sarà l’imminente decreto che, come vedremo, seppure riserba qualche novità – come per la riapertura – è comunque ancora tutta da discutere… Non un bazooka ma arriva una bella ‘bombetta’ Intanto, in pieno ‘stile’, anche se stavolta non si parla di bazooka ma di una ‘bombetta’, il premier esordiscendo subito l’arrivo di un’altra ‘cariolata’ di miliardi (ma dove li prendiamo?). “Dobbiamo potenziare ulteriormente la nostra risposta di politica economica – ha spiegato il presidente del Consiglio – Per tale ragione, in aggiunta ai 25 mld di euro già stanziati con il ‘Cura Italia’, il governo invierà in brevissimo al ...