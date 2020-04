Marcozanni86 : Il 10 aprile #Gualtieri annuncia che Italia ha ottenuto #MES 'senza condizioni'. Poco fa #Conte scrive che per vede… - tuttonapoli : Conte annuncia: 'Entro questa settimana vi illustrerò il piano per la ripartenza del 4 maggio' - lanuovariviera : Fase 2, Conte annuncia: 'Fase 2 inizia il 4 maggio. Comunicheremo il piano in settimana' - zazoomblog : Giuseppe Conte annuncia l’inizio della ripresa delle attività il 4 maggio ma seguendo «peculiarità territoriali» -… - infoitinterno : Fase 2, Conte annuncia: “Riaperture al via il 4 maggio, sicurezza a lavoro e su trasporti” -

Conte annuncia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte annuncia