Conte al Senato | “Mascherine fino ai vaccini Il Mes? Decide il Parlamento”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 aprile 2020) “Il governo è consapevole che gli interventi non bastano per fronteggiare l’emergenza Covid-19”. Giuseppesulle prime batte la strada dell’autocritica. Il governo sa. Sa che ”occorre un sostegno prolungato nel tempo. A famiglie e imprese”. Così il premier alper l’informativa sullo stato dell’arte in vista della riunione del Parlamento europeo. Oggetto: ile non solo.: Mascherineal vaccino Un’informativa non facile (alle 17 replicherà alla Camera). Non è facile per l’avvocato del popolo giustificare l’ingiustificabile di fronte al pressing del centrodestra. Che non gli perdona le comunicazioni prima su Facebook e poi in Parlamento. “Oggi posso offrire al Parlamento un quadro compiuto delle iniziative. Che il governo ha adottato sul piano ...