Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020: bozza bando, posti per Regione, requisiti e prove (Di martedì 21 aprile 2020) Diffusa nei mesi scorsi la bozza del bando del Concorso Ordinario Scuola Secondaria. La pubblicazione in Gazzetta è attesa per il 30 Aprile, mentre le domande potrebbero essere avviate dal 15 giugno al 31 luglio con svolgimento delle prove a inizio ottobre. Cresce l’attesa per la procedura che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2021. Scarica la bozza In totale i posti autorizzati sono 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Vediamo assieme una prima suddivisione dei posti per Regione e classe di Concorso, requisiti per accedere, prove e utili strumenti per la preparazione. Concorsi docenti: suddivisione posti per Regione, pubblicazione bandi e date apertura candidature Concorso Ordinario Scuola Secondaria: cosa prevede Il Concorso Ordinario Scuola Secondaria si svolgerà secondo le nuove disposizioni introdotte dalla ... Leggi su leggioggi Concorso Ordinario Infanzia e Primaria : bozza bando e suddivisione dei 12.863 posti per Regione

