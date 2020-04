"Come chiamerò mia figlia. Ma prima...". Lapo Elkann, un clamoroso annuncio in tv: ha svoltato davvero? (Di martedì 21 aprile 2020) Dimenticate il passato. Lapo Elkann è un uomo rinato. Ha sempre avuto grande sensibilità ed ha sempre aiutato i più deboli. Adesso più che mai. E dopo giorni di assenza dalla televisione rompe il silenzio con una frase-scoop in collegamento con Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. “Ho deciso di cambiare vita. Voglio supportare gli altri e fare quel che posso per aiutare gli altri con la mia fondazione”, dice il nipote del grande Gianni Agnelli. Lapo sa bene cosa vuole. Il suo futuro è nitido. “Se avrò una figlia la chiamerò Italia”, racconta in diretta “Ma prima bisogna trovare la donna per fare il figlio o la figlia. Per ora è un sogno nel cassetto”. E con questa frase mette un freno al gossip su presunte love story. La giornalista padovana che conduce ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 aprile 2020) Dimenticate il passato.è un uomo rinato. Ha sempre avuto grande sensibilità ed ha sempre aiutato i più deboli. Adesso più che mai. E dopo giorni di assenza dalla televisione rompe il silenzio con una frase-scoop in collegamento con Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. “Ho deciso di cambiare vita. Voglio supportare gli altri e fare quel che posso per aiutare gli altri con la mia fondazione”, dice il nipote del grande Gianni Agnelli.sa bene cosa vuole. Il suo futuro è nitido. “Se avrò unala; Italia”, racconta in diretta “Mabisogna trovare la donna per fare il figlio o la. Per ora è un sogno nel cassetto”. E con questa frase mette un freno al gossip su presunte love story. La giornalista padovana che conduce ...

