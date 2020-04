Colpo grosso delle Iene: la moglie di Sileri ha venduto mascherine al Policlinico? Lui cade dalle nuvole (video) (Di martedì 21 aprile 2020) Colpo grosso delle Iene stasera su Italia1. Nell’ambito di un servizio-inchiesta sulle forniture di mascherine per la ventilazione, è saltato fuori il nome della moglie del viceministro grillino alla Salute Pierpaolo Sileri. I due inchiestisti, Filippo Roma e Marco Occhipinti, si stavano occupando appunto di questi dispositivi speciali che sono le mascherine per la ventilazione. Si utilizzano per i pazienti che non riescono a respirare autonomamente e si applicano in terapia intensiva. Quindi tutti gli ospedali le devono avere e le debbono comprare. Le Iene trovano i documenti relativi Ebbene, le Iene hanno scoperto che la moglie del viceministro grillino lavora proprio come rappresentante dell’azienda che ha fornito al Policlinico Umberto I di Roma tali mascherine. La cosa che ha insospettito Filippo Roma è che l’acquisto è stato definito ... Leggi su secoloditalia Colpo Grosso - Umberto Smaila : "Le repliche in tv? No - basta sono stufo"

Colpo grosso delle Iene: la moglie di Sileri ha venduto mascherine al Policlinico? Lui cade dalle nuvole (video)

