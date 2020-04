Codici: ‘Zingaretti revochi l’obbligo vaccinale. Basta provvedimenti autoritari dei Presidenti di Regione’ (Di martedì 21 aprile 2020) Incostituzionale, irragionevole e scientificamente infondata. È la delibera con cui la Regione Lazio rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. Un’iniziativa che l’associazione Codici giudica gravissima e per questo chiede al Presidente Nicola Zingaretti di revocarla. “Questa delibera – dichiara il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – viola la libertà fondamentale della persona. È incostituzionale, oltre ad essere irragionevole e scientificamente infondata. Chiediamo al Presidente Zingaretti di revocarla, non ci costringa a ricorrere al Tar, e lo invitiamo anche ad allontanare gli esperti che gli hanno suggerito una simile castroneria. Giuridicamente – continua l’avvocato Giacomelli – la vaccinazione obbligatoria è un TSO. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 aprile 2020) Incostituzionale, irragionevole e scientificamente infondata. È la delibera con cui la Regione Lazio rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario. Un’iniziativa che l’associazionegiudica gravissima e per questo chiede al Presidente Nicola Zingaretti di revocarla. “Questa delibera – dichiara il Segretario Nazionale diIvano Giacomelli – viola la libertà fondamentale della persona. È incostituzionale, oltre ad essere irragionevole e scientificamente infondata. Chiediamo al Presidente Zingaretti di revocarla, non ci costringa a ricorrere al Tar, e lo invitiamo anche ad allontanare gli esperti che gli hanno suggerito una simile castroneria. Giuridicamente – continua l’avvocato Giacomelli – la vaccinazione obbligatoria è un TSO. ...

