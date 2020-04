Coca Cola, perché berla soltanto? 10 usi alternativi della più famosa bibita del mondo (Di martedì 21 aprile 2020) Coca Cola, perché berla soltanto? 10 usi alternativi della più famosa bibita del mondo. Coca Cola: basta la parola e si apre tutto un mondo. L’America, i ragazzi che la portarono per la prima volta in Italia avanzando da Sud per sfondare la Linea gotica, la potenza industriale e culturale degli States. Insomma, la Coca non è solo una bibita, è anche simbolo. Ma non è solo una bibita anche in un altro senso: può essere adoperata infatti per usi anche molto lontani da quello per cui viene imbottigliata e venduta negli angoli più sperduti del mondo. Vediamoli. Coca Cola, perché berla soltanto? 10 usi alternativi della più famosa bibita del mondo Per schiarire i capelli. Se vuoi avere i capelli più chiari o se vuoi rimediare a una tinta venuta male, la Coca può fare al caso tuo. La puoi usare durante ... Leggi su pianetadonne.blog "Trasporto caffè - posso circolare" : ma nel nascondiglio ci sono 3 chili e mezzo di coca

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola Coca-Cola: +64% utile I trim. a 2,76 mld $, ma vendite aprile -25% Il Sole 24 ORE Borsa Italiana oggi/ Eni a -5,3%, Terna a +0,7% (21 aprile 2020)

In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a due anni e spagnoli con scadenza fino a nove mesi. Dagli Usa arriveranno le trimestrali, tra le altre, di Coca Cola Company, Lockheed ...

Coca-Cola: utile primo trimestre +64% ma vendite ad aprile -25%

New York, 21 apr. (askanews) - Fatturato e utile sopra le attese per la Coca-Cola nel primo trimestre dell'anno, ma le vendite di aprile sono già diminuite del 25% a causa del calo dei consumi causato ...

