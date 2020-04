Clizia Incorvaia esce allo scoperto su Paolo Ciavarro | “Siamo già alla fase due”

Leggi su dilei

(Di martedì 21 aprile 2020), bellissima, estremamente colta, mamma, modella e influencer. La sua storia d’amore conha fatto sognare il pubblico del GF Vp, e non solo. A noi ha raccontato perché ha scelto, svelandoci quale sarà il destino della loro love story. E per quanto riguarda il lavoro, sogna un format tutto suo, magari da condividere con la sua dolce metà (forse prendendo spunto dmamma di, Eleonora Giorgi, come le ha consigliato Giovanni Ciacci). Al GF Vip hai trovato l’amore: che cosa ha fatto scattare la scintilla per? Il fatto cheabbia riportato in auge il gioco del corteggiamento, cosa che ormai – in una società come quella di oggi dove si consuma tutto “fast food” e “fast sex” – non esiste più. Ci abbiamo messo un mese prima di darci un bacio, che ...