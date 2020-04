Claudio Bravo | frecciata a Cristiano Ronaldo | “Pensa solo alla gloria”

(Di martedì 21 aprile 2020) Il portiere del Manchester City ha ricordato i rigori parati nella semifinale di Confederations Cup del 2017 tra Cile e Portogallo.ne neutralizzò tre e parlando di quella sfida ha attaccato: “Un giorno vi dirò tutto, ma c'era qualcuno voleva calciare per ultimo e prendersi la gloria".

StancaSalvatore : @borghi_claudio Bravo Molinari. Ha parlato anche oer me - MirkoRapis : @borghi_claudio Bravo anche lui. Ha fustigato Crippa e Conte è tutto le certezze di Conte... Sarà sbiancato quando… - IMoresi : @borghi_claudio Bravo davvero ha una dialettica fantastica. Lo capisce sicuro anche un analfabeta - raffaele_tucci : @borghi_claudio Molto molto bravo. - celuschi : @borghi_claudio se posso ... bravo ..ma Bagnai -Catone ..è un altro pianeta -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Bravo

EuroCalcioMercato.net

Un portiere bravo e forte quanto Cristiano Ronaldo ... Kasper Schmeichel è stato tra gli assoluti protagonisti dello storico successo in Premier sotto la guida di Claudio Ranieri, e oggi – a 33 anni – ...Grazie Claudio!" Un ricordo del Direttore Artistico del Festival ... Non era malizioso quel dono riservato anche a chi proprio bravo quella sera non era stato, ma era il regalo sincero di chi sapeva ...