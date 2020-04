Ciné – Giornate di Cinema, la decima edizione rinviata al 2021 (Di martedì 21 aprile 2020) Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell'industria Cinematografica nazionale, slitta al 2021. Ciné - Giornate di Cinema, la manifestazione estiva dell'industria Cinematografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA ed ANEC, prodotta ed organizzata da Cineventi, prevista dal 30 Giugno al 3 Luglio, sospende l'edizione 2020, riprogrammando l'appuntamento nel 2021. Il perdurare dell'emergenza sanitaria, a livello mondiale, e il blocco totale di tutte le attività dell'industria Cinematografica hanno portato le associazioni di categoria - in accordo con Cineventi - alla scelta del rinvio, seguendo la linea di altri grandi eventi. L'edizione del 2021 che celebrerà il 10° anniversario della manifestazione, sarà un appuntamento speciale per l'intero evento e il suo Trade Show, oltre ... Leggi su movieplayer “Le giornate del Cinema Lucano” cambiano nome : nasce “Marateale – Premio internazionale Basilicata” (Di martedì 21 aprile 2020) Ciné -di, la manifestazione estiva dell'industriatografica nazionale, slitta al. Ciné -di, la manifestazione estiva dell'industriatografica nazionale, promossa e sostenuta da ANICA ed ANEC, prodotta ed organizzata da Cineventi, prevista dal 30 Giugno al 3 Luglio, sospende l'2020, riprogrammando l'appuntamento nel. Il perdurare dell'emergenza sanitaria, a livello mondiale, e il blocco totale di tutte le attività dell'industriatografica hanno portato le associazioni di categoria - in accordo con Cineventi - alla scelta del rinvio, seguendo la linea di altri grandi eventi. L'delche celebrerà il 10° anniversario della manifestazione, sarà un appuntamento speciale per l'intero evento e il suo Trade Show, oltre ...

indieeye : Ciné, Giornate ci Cinema 2020, la manifestazione di ANICA, ANEC e Cineventi, rimandata al 2021… - indieeye : Il rinvio al 2021 della 10° edizione di Ciné rappresenta, in questa fase drammatica della nostra attività, non solo… - cinematografoIT : Anche Ciné – Giornate di Cinema, manifestazione estiva promossa e sostenuta da @ANICASOCIAL ed @AnecWeb, prodotta e… - 3cinematographe : Rinviata anche la 10ª edizione della manifestazione #CineGiornateDiCinema che sospende l'evento posticipandolo al 2… - indieeye : Ciné, Giornate di Cinema 2020, riprogrammata al 2021 per l’emergenza Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Ciné Giornate Bivona:dati in comodato d'uso tablet, agli alunni che ne avevano bisogno Magaze