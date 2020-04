Cibo e pizze a domicilio, il sindaco di Santa Marina sfida il Governatore della Campania (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Marina (Sa) – Anticipa la “fase 2” post covid-19, il sindaco del comune di Santa Marina, Giovanni Fortunato, che ha emesso l’ordinanza sindacale n.25 del 21 aprile 2020 con la quale, a partire dal 25 aprile, autorizza ristoratori e pizzaioli della città, ad effettuare la consegna a domicilio di Cibo e pizze. Consegne che dovranno avvenire nel rispetto delle normative igienico-sanitarie con particolare attenzione al confezionamento del Cibo e alle modalità di trasporto, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020. Un “via libera” a Cibo e pizze da asporto, attesissimo nella cittadina cilentana e che in linea con quanto già avviene in molte altre regioni d’Italia, arriva in largo anticipo anche in Campania, dove Fortunato ... Leggi su anteprima24 De Luca : "Stiamo ragionando sulla riapertura di pizzerie e ristoranti per cibo d'asporto"

Pizze - torte e chef solidali Il cibo sta salvando l'Italia?

La stretta delle Regione Campania : stop alle pizze a domicilio e al cibo d’asporto (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Anticipa la “fase 2” post covid-19, ildel comune di, Giovanni Fortunato, che ha emesso l’ordinanza sindacale n.25 del 21 aprile 2020 con la quale, a partire dal 25 aprile, autorizza ristoratori e pizzaiolicittà, ad effettuare la consegna adi. Consegne che dovranno avvenire nel rispetto delle normative igienico-sanitarie con particolare attenzione al confezionamento dele alle modalità di trasporto, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020. Un “via libera” ada asporto, attesissimo nella cittadina cilentana e che in linea con quanto già avviene in molte altre regioni d’Italia, arriva in largo anticipo anche in, dove Fortunato ...

Ultime Notizie dalla rete : Cibo pizze Cibo e pizze a domicilio, il sindaco di Santa Marina sfida il Governatore della Campania anteprima24.it Cibo a domicilio, ai tempi del Covid risorsa importante per i ristoranti e per chi sta a casa

Il food delivery ha quindi sostituito la cena al ristornate o la pizza del sabato sera, rappresentando per oltre il 90% degli italiani un servizio importante o essenziale in questo momento. Quasi il ...

Gli italiani e il food delivery ai tempi del Coronavirus

La pizza si conferma sempre al primo posto come il piatto più ordinato ... Altrettanto importante il pagamento elettronico (57%), in particolare per le donne (49%) così come i sacchetti del cibo ben ...

Il food delivery ha quindi sostituito la cena al ristornate o la pizza del sabato sera, rappresentando per oltre il 90% degli italiani un servizio importante o essenziale in questo momento. Quasi il ...