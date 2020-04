Chiariello | Serie A unanime verso la ripresa | ADL è stato il trascinatore”

(Di martedì 21 aprile 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’; intervenuto Umberto, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Non poteva che essere così, le società diA hanno dovuto per forza trovare l'unanimit& ...

Tutto Napoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Non poteva che essere così, le società di Serie A hanno dovuto per forza trovare ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista: "Tutto quello che sta succedendo nello sport ... Non poteva che essere così, le società di Serie A hanno dovuto per ...