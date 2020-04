Chernobyl, ripresi gli incendi, rischio nube radioattiva (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 2020 non ci fa mancare nulla! A Chernobyl sono ripresi gli incendi e il fumo si è alzato in aria spinto dalle correnti ascensionali, formando una nube radioattiva che sta viaggiando sopra l’Europa. C’e molta preoccupazione in questo momento anche se gli scienziati sembrano escludere una contaminazione radioattiva in questo momento. Ecco cosa potrebbe accadere Come ben sapete, circa 2 settimane fa, un vasto incendio è scoppiato nelle foreste intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. I vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile erano riusciti a domare le fiamme ma pochi giorni fa alcuni focolai si erano riaccesi. Le autorità avevano invitato la popolazione a rimanere dentro le case con le finestre chiuse e avevano definito “nella norma” il livello delle ... Leggi su bigodino (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 2020 non ci fa mancare nulla! Asonoglie il fumo si è alzato in aria spinto dalle correnti ascensionali, formando unache sta viaggiando sopra l’Europa. C’e molta preoccupazione in questo momento anche se gli scienziati sembrano escludere una contaminazionein questo momento. Ecco cosa potrebbe accadere Come ben sapete, circa 2 settimane fa, un vastoo è scoppiato nelle foreste intorno alla centrale nucleare di. I vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile erano riusciti a domare le fiamme ma pochi giorni fa alcuni focolai si erano riaccesi. Le autorità avevano invitato la popolazione a rimanere dentro le case con le finestre chiuse e avevano definito “nella norma” il livello delle ...

“La situazione incendio nelle aree occupate della centrale nucleare di Chernobyl sta nuovamente peggiorando” si legge, “Le piogge hanno fermato l’incendio solo per un giorno”. Nel post è spiegato che ...

