Che-Che | il cagnolino rimasto orfano a causa del Coronavirus

(Di martedì 21 aprile 2020) Che-Che è un dolceche èsolo, perché i suoi proprietari purtroppo sono morti di. Improvvisamente ha perso i suoi genitori umani e la sua casa. La sua vita è stata stravolta. Chi si sarebbe preso cura del piccolo Che-Che? Ilha messo a letto intere famiglie, fermato aziende, annullato eventi in tutto il mondo. La pandemia, purtroppo, si riflette anche sugli animali domestici, la cui vita quotidiana, purtroppo, viene sconvolta dall’oggi al domani. La SPCA della Contea di Monmouth ci racconta la storia del piccolo Che Che, che ha perso i suoi genitori umani proprio adel. Il piccoloera spaventato, tremava tutto quando i soccorritori lo hanno preso nella sua casa, dove ormai non viveva più nessuno. Potete ...

Disillusi ma non per questo meno determinati nell’inseguire le proprie passioni. Sono i ragazzi che si avvicinano al diploma. La maggior parte dei maturandi, però, già sta studiando da tempo per ...MODENA La settimana pre-pasquale ha sancito lo stop da parte federale anche per il basket ad alto livello. La serie A ha detto stop, non senza qualche piccolo inevitabile strascico polemico, qualche ...