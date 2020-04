Cgil, il 25 aprile bandiere e canti della resistenza dai balconi (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come sempre, anche questo 25 aprile la Cgil parteciperà con l’ANPI, unitamente alle altre Organizzazioni democratiche, alle celebrazioni della Liberazione dell’Italia dai nazi-fascisti e dal violento, opprimente ed oscurantista regime fascista. Questa importante ricorrenza, una festa che unisce, ancora una volta, l’intero popolo democratico italiano nel ricordo della resistenza italiana, mito fondante della nostra repubblica democratica, quest’anno sarà vissuta con forme inedite a causa dell’emergenza sanitaria, ma con la stessa partecipazione razionale ed emotiva di sempre, anzi rafforzata, nella convinzione che fra poco saremo chiamati, tutti noi, ma soprattutto le nuove generazioni, ad un nuovo rinnovato sforzo per far ripartire il Paese, ad una nuova ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Come sempre, anche questo 25laparteciperà con l’ANPI, unitamente alle altre Organizzazioni democratiche, alle celebrazioniLiberazione dell’Italia dai nazi-fascisti e dal violento, opprimente ed oscurantista regime fascista. Questa importante ricorrenza, una festa che unisce, ancora una volta, l’intero popolo democratico italiano nel ricordoitaliana, mito fondantenostra repubblica democratica, quest’anno sarà vissuta con forme inedite a causa dell’emergenza sanitaria, ma con la stessa partecipazione razionale ed emotiva di sempre, anzi rafforzata, nella convinzione che fra poco saremo chiamati, tutti noi, ma soprattutto le nuove generazioni, ad un nuovo rinnovato sforzo per far ripartire il Paese, ad una nuova ...

dosumma : RT @Nurse24it: Domani saremo in diretta con Michele Vannini - Segretario @FpCgilNazionale - ci racconterà cosa vuol dire fare sindacato dur… - CavalliniManola : RT @NIdiLCGIL: ??Rifinanziare misure già approvate, allungare Naspi e Dis-coll, sostegno al reddito per chi è rimasto fuori da ogni tutela ??… - MASCHERATRISTE : RT @NIdiLCGIL: ??Rifinanziare misure già approvate, allungare Naspi e Dis-coll, sostegno al reddito per chi è rimasto fuori da ogni tutela ??… - GIANNNPAN : RT @FpCgilNazionale: ?? Cosa vuol dire fare sindacato durante l'emergenza Covid-19, gli incentivi e il contratto della Sanità che verra. Gra… - NIdiLCGIL : ??Rifinanziare misure già approvate, allungare Naspi e Dis-coll, sostegno al reddito per chi è rimasto fuori da ogni… -