C'era un piano segreto contro la pandemia. Il governo lo ha tenuto nascosto per non creare il panico (Di martedì 21 aprile 2020) C'era un piano segreto pronto dal 20 gennaio per evitare la catastrofe sanitaria dovuta al Covid 19. Ma il governo ha ritenuto di tenerlo nascosto per non creare il panico tra la popolazione. Senza misure di contenimento, l'Italia avrebbe avuto tra 600 ed 800 mila morti, ma sarebbe stato meglio- ammette il ministero della Sanità – chiudere tutto da subito. Lo dice al Corriere della Sera Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria. Si apprende così che nel mese di gennaio, ad inizio epidemia, dal ministero della Salute era uscito un "piano nazionale di emergenza" per contrastare il Coronavirus: il documento segreto contiene tre diversi scenari per l'Italia, uno dei quali troppo drammatico per essere divulgato. Per questo motivo il piano è stato secretato. Lo scenario è stato scongiurato ...

