CDP | via libera a bilancio sostenibilità | è cardine sviluppo

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Viaal primodi Sostenibilità del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. L’esercizio al 31 dicembre 2019 testimonia come, ad un anno dall’avvio del Piano Industriale 2019-2021, “la sostenibilità sia ormai diventata uno degli elementidella strategia e dell’operatività di CDP, coerentemente con la sua ambizione di diventare il volano dellosostenibile del Paese”. Cassa Depositi e Prestiti ha contribuito allodel Paese, generando benefici economico-finanziari. CDP, grazie alla mobilitazione di 34,6 miliardi di risorse a favore del sistema, ha inciso per il 2,4% del PIL nazionale. Più di 1.220 Comuni sostenuti, con una grande attenzione anche ai più piccoli (26% con meno di 2.000 abitanti). Oltre 20.000 imprese raggiunte che hanno favorito un fatturato addizionale lungo ...

Al via i finanziamenti per i lavoratori autonomi e le Pmi ... Raggiunto anche l'accordo per i finanziamenti con garanzia Sace: in attesa del decreto interministeriale di attuazione, la società ...