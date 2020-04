Castellammare di Stabia: Ferisce al volto la donna per estorcere denaro. Arrestato 53enne (Di martedì 21 aprile 2020) Castellammare di Stabia: una donna è stata ferita al volto dallo zio materno al quale aveva rifiutato del denaro. L’uomo è stato Arrestato. Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Benedetto Brin a Castellammare di Stabia per una lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna ferita al volto che ha dichiarato di essere stata aggredita dallo zio materno al quale aveva rifiutato del denaro. L’uomo è stato bloccato presso l’abitazione della vittima mentre, in forte stato di agitazione, stava minacciando gli altri familiari presenti. Giuseppe Esposito, 53enne stabiese sottoposto alla misura della libertà vigilata e all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato Arrestato per ... Leggi su 2anews Castellammare di Stabia - sospetto malato di Coronavirus in fuga dall’ospedale : rintracciato dai carabinieri

Castellammare di Stabia - pistola e droga in box auto : zio e nipote in manette – I NOMI

Coronavirus - morto un medico di base di Castellammare di Stabia (Di martedì 21 aprile 2020)di: unaè stata ferita aldallo zio materno al quale aveva rifiutato del. L’uomo è stato. Gli agenti del Commissariato didi, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Benedetto Brin adiper una lite in famiglia. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato unaferita alche ha dichiarato di essere stata aggredita dallo zio materno al quale aveva rifiutato del. L’uomo è stato bloccato presso l’abitazione della vittima mentre, in forte stato di agitazione, stava minacciando gli altri familiari presenti. Giuseppe Esposito,stabiese sottoposto alla misura della libertà vigilata e all’obbligo di presentazione alla P.G., è statoper ...

FedeSici1990 : @AlbertoGrazian2 @babiboh Non c’è il mare a Siena. È un fake. La foto è stata scattata a Castellammare di Stabia. Vecchia foto ?? - ViottoCelina : RT @ManuelHdezLaf: REPUBBLICA DI ROMA #IMO9009504 ???? #RoRoCargoShip built in 1992 by Fincantieri-Cant. Nav. Italiani, Castellammare di Stab… - imnotsobusy : #MeAndJ #JustAnotherDayInAuridise #RoadToAouristo #filotimo #ouristooos @ Lungomare di Castellammare di Stabia - azpicerno1 : ?? DISPONIBILE SULLA PAGINA FACEBOOK AZ PICERNO ?? Dalla 1^ alla 22^ giornata, dall'esordio a Castellammare di Stabi… - AntonellaStara2 : @nzingaretti io non vi aiuterò mai più nelle elezioni a Castellammare di Stabia ma vi ho aiutato nelle elezioni in… -